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«Год театра. Занавес!»: в Зарядье открылась уникальная выставка

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© Александр Родионов/Ridus

© Александр Родионов/Ridus

В Медиацентре парка «Зарядье» открылась выставка «Год театра. Занавес!». В экспозиции представлено более 80 фотографий, посвящённых работникам сцены и закулисья. Речь идет о режиссерах, актерах, критиках, художниках, продюсерах, руководителях театров и ректоров театральных вузов.

Главным экспонатом выставки стало полотно площадью около 13 квадратных метров — общее фото главных героев современного русского театра: Марка Захарова, Евгения Миронова, Бориса Любимова, Романа Виктюка и многих других.

«Этот проект родился в невероятной любви. Всё сложилось. Я хочу сказать спасибо всем героям проекта, которые согласились участвовать, всей нашей команде. Я думаю, это история с продолжением. Мы будем и дальше писать летопись русского театра», — сказала один из авторов проекта Ольга Галактионова.

Ольга Галактионова.

Ольга Галактионова.

© Александр Родионов/Ridus

Кроме того, на выставке можно ознакомиться с результатами «Года театра», который проходил в России в 2019 году.

Для широкой публики экспозиция откроется 25 декабря и продлится до 24 февраля 2020 года.

© Александр Родионов/Ridus

© Александр Родионов/Ridus

© Александр Родионов/Ridus

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