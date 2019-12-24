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СПЧ приветствовал освобождение участника незаконного митинга Раджабова

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Решение суда об освобождении Самариддина Раджабова, участвовавшего в массовых беспорядках 27 июля в Москве, вызвало одобрение у главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.

«Очень важно, что суд сегодня отпустил его на свободу, а не отправил в колонию», — заявил он.

Фадеев напомнил, что Раджабов обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции, но даже не попал в него. В СПЧ сразу обратили внимание на обвинения в отношении Раджабова, Жукова и Фомина, поскольку в этих случаях опасность деяния была не очевидна.

«Мы рады, что к позиции Совета прислушались, и все трое фигурантов сегодня на свободе», — приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.

В решении суда он увидел проявление гуманизма и соразмерности наказания содеянному.

Мещанский суд Москвы посчитал вину подсудимого доказанной, но освободил от наказания, учтя время содержания Раджабова под стражей, его материальное положение и то, что он впервые привлекался к ответственности. Подсудимого приговорили лишь к штрафу в 100 тысяч рублей.

Как сообщал «Ридус», в ноябре Фадеев предложил организовать рабочую встречу правозащитников с руководством МВД РФ по Москве и Росгвардии, чтобы оценить соразмерность обвинений по делу о летних массовых беспорядках во время несанкционированных митингов в центре столицы. Тогда же он обратил внимание на дело Раджабова.

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