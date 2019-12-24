«Он не кричал»: в СПЧ ответили на обвинения Винокуровой в адрес Фадеева

Журналистка и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова пожаловалась на председателя СПЧ Валерия Фадеева. По словам Винокуровой, Фадеев якобы накричал на нее за вопрос президенту РФ Владимиру Путину по поводу помощи пострадавшим во время теракта в Беславне.

«На меня Фадеев орал за вопрос Путину про Беслан. Мне сказали, что я похитила у Путина полчаса. И добавлю. Меня могут исключить из СПЧ», — заявила Екатерина Винокурова, добавив, что Фадеев также не желает передавать президенту некие подготовленные ею документы по Беслану.

Теперь член СПЧ мечтает добиться ухода Фадеева с должности. Валерий Фадеев, утверждает госпожа Винокурова, не является подходящим человеком на пост руководителя Совета по правам человека, поскольку он «не понимает, что такое гражданское общество».

Сам Валерий Фадеев весьма удивился, узнав об обвинениях в свой адрес со стороны Винокуровой. Что касается вопроса про Беслан, подчеркнул глава СПЧ, то о нем было известно заранее, и все члены Совета его поддержали.

«Вопрос был поддержан всеми членами президиума СПЧ и мною. Откуда взялась история про то, что Екатерину хотели наказать за этот вопрос, мне неизвестно», — сообщил Фадеев в комментарии «Газете.ру».



Кроме того, говорит глава СПЧ, никаких документов, которые Винокурова собиралась передать Путину, у него нет.

«Другие предложения и доклады, подготовленные членами Совета, большинство уже переданы моими письмами», — заключил Фадеев.



По словам члена СПЧ Анита Соболева, глава СПЧ во время заседания Совета на Винокурову не кричал, как преподносит это журналистка, а всего лишь сделал ей замечание за нарушение регламента.

«Екатерина опоздала на заседание. Пришла и начала требовать слово, несмотря на то, что выступал другой наш коллега. Фадеев спокойно попросил ее не прерывать оратора. Он не кричал на Екатерину», — сказала Соболева в интервью URA.ru.