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Минспорт дополнительно выделит на экипировку сборных команд 846 млн рублей

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

Еще один тендер на закупку экипировки для членов российских команд в олимпийских видах спорта объявлен подведомственным Минспорту ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Согласно документу, размещенному на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составит 846,25 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, накануне были открыты два тендера на закупку экипировки на суммы 380,9 млн рублей и 72,85 млн рублей.

В общей сложности на закупку экипировки Министерство спорта РФ собирается выделить 1,3 млрд рублей.

Экипировка включает в себя спортивную одежду и обувь, а также сумки.

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Комментарии (2)

  • Small 053967057a
    Александр Григорьевсегодня, 19:17

    живу в Чимкенте(Казахстан) ,120 км от Ташкента.Ташкент это уже не тот город ,что был раньше--это тюрьма

  • Small d36243c0a5
    Nona Marukhyanсегодня, 19:26

    Я думаю что для рейтинга страны очень важна и экипировка . Очень рада что для этого Министерство РФ собирается выделить деньги )

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