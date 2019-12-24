Минспорт дополнительно выделит на экипировку сборных команд 846 млн рублей

Еще один тендер на закупку экипировки для членов российских команд в олимпийских видах спорта объявлен подведомственным Минспорту ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Согласно документу, размещенному на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составит 846,25 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, накануне были открыты два тендера на закупку экипировки на суммы 380,9 млн рублей и 72,85 млн рублей.

В общей сложности на закупку экипировки Министерство спорта РФ собирается выделить 1,3 млрд рублей.

Экипировка включает в себя спортивную одежду и обувь, а также сумки.