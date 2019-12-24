Адвокат: приговор в отношении обвиняемого в угрозах судье предельно мягкий

Сегодня Мещанский районный суд Москвы приговорил жителя столицы Евгения Ерзунова к штрафу в 110 тысяч рублей за угрозу судье Алексею Криворучко убийством в сети микроблогов Twitter. По мнению адвоката Алексея Мельникова, данное решение выглядит абсолютно справедливым и при этом достаточно мягким, поскольку угроза убийством любого лица — это серьезное преступление.

Судья, вынося приговор, принимал решение по делу коллеги, оно заслуживает уважения. Строгости у нас хватает в уголовном правосудии, а пример гуманности нужно приветствовать. В любом случае, приговор за такое — чрезвычайно мягкое решение, — сказал Мельников.

Его коллега Дмитрий Аграновский в свою очередь отметил в интервью РАПСИ, что дело дело было рассмотрено тщательно, а приговор оказался предельно гуманным. Юрист напомнил, что во всем мире честь и достоинство судьи серьезно охраняются, и за попрание этого, как правило, грозит лишение свободы.

Напомним, что Евгений Ерзунов был арестован в ноябре этого года. Кроме него по делу проходят Алексей Вересов, также арестованный решением суда, и Сергей Половец, которого отпустили под подписку о невыезде.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала реакция Ерзунова в Twitter на приговор актеру Павлу Устинову. Он опубликовал в своем аккаунте запись, в которой говорилось, чтобы судья Криворучко «оборачивался». Публикацию Ерзунова перепостили Вересов и Половец.