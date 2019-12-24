Появился новый метод дистанционного УЗИ

Команда ученых из США опробовала новый метод УЗИ с помощью бесконтактного лазера. По мнению специалистов, такой способ проведения ультразвуковой диагностики будет не только ускорять процедуру, но и делать ее более точной.

В основе метода лежит лазер, который активирует ультразвуковые колебания на поверхности кожи. После того как они будут возбуждены, лазерный виброметр регистрирует возвращенные из тканей колебания.

УЗИ — это универсальный метод диагностики, который используется практически во всех областях медицины. Однако УЗИ имеет свои недостатки. Например, во время процедуры врачу приходится учитывать некоторые погрешности. Также на результат исследования могут повлиять сторонние факторы, такие как сила нажатия на датчик, вес пациента и т. д. , — рассказали авторы исследования.

Конечно, давно существует еще один метод диагностики — фотоакустический. Во время такой процедуры поверхность ткани освещается лазерным лучом, который возбуждает колебания в ткани благодаря фотоакустическому эффекту.

Но это еще один контактный метод, на результаты которого может повлиять обычное сильное нажатие на датчик. Чтобы избежать неточностей, ученые из Массачусетского технологического института предложили использовать бесконтактный метод диагностики.

Для этого специалисты взяли лазер, излучающий свет с длиной волны 1540 нанометров, а его приемником послужил лазерный виброметр, использующий свет с длиной волны 1550 нанометров.

b — так выглядит лазер, c — УЗИ лазером, d — стандартное УЗИ

Процедура происходит следующим способом: на кожу человека направляют луч, который слегка нагревает кожный покров. Из-за этого возникает расширение, которое оказывает ультразвуковые колебания, распространяющиеся вглубь тканей.

Перед тестированием на людях прибор проверили на свиньях. Убедившись, что метод абсолютно безопасен, для эксперимента были приглашены четыре добровольца, которым сделали бесконтактное УЗИ предплечья.

В ходе эксперимента американские ученые получили четкие изображения структуры предплечья, на которых различимы разные структуры: кожа, мышцы и кость.

Авторы работы надеются, что новый метод УЗИ в скором времени получит массовое распространение.