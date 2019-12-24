Российская опека потребовала от многодетных семей налепить пельменей

Органы опеки потребовали от российских многодетных семей в срок до 27 декабря прислать снимки процесса совместной лепки пельменей. Об этом сообщила в Facebook консультант горячей линии «Дети в семье» и фонда «Измени одну жизнь», многодетная приемная мама Елена Мачинская.

«Я уже несколько недель принимаю участие в подготовке статьи про работу органов опеки в России, и подобного наслушалась с лихвой. Некоторым приемным родителям присылают подобные указания и приглашения о добровольно-принудительном участии во всяких детских мероприятиях в таком количестве, что дней в календаре не хватит, чтобы все это посетить. А опеке надо отчитаться», — пояснила активистка Анна Левченко в той же соцсети.



Участники обсуждения инициативы отметили, что опека и годом ранее рассылала аналогичные просьбы.

«Вот думаю, а может их попросить показать нам всем пример? Сесть за столы и налепить пельменей, да так, чтобы мы все тихо прибалдели?» — предложила одна из пользовательниц Facebook.

Недавно российская полиция попросила себе право на изъятие детей из семьи.