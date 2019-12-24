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Авиакомпании пригрозили Минтрансу срывом полетов в Новый год

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© Википедия

© Википедия

Российские авиационные компании предупредили Минтранс, что новогодняя программа перелетов может быть сорвана. Министерство с октября не принимает решение по использованию новых импортных самолетов. Эти три десятка бортов призваны снизить пиковую нагрузку на авиалинии в конце декабря — начале января.

Обращение в Минтранс направили 27 членов Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, пишет газета «Ведомости». Издание опубликовало копию документа на своем сайте.

В письме сказано, что самолеты, о которых идет речь, уже учтены в плане полетов на новогодние праздники. Их готовы передать авиакомпаниям, но министерство не включило самолеты в приложения к соглашениям РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.

Действия Минтранса не позволяют Росавиации включить данные самолеты в сертификат эксплуатанта, и они не смогут выполнять перевозки пассажиров. В ассоциации назвали ситуацию критической. Все необходимые документы давно передали в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса.

Недавно во Внуково отказались от электронных посадочных талонов.

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