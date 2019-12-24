Журналистку с Ямала не увольняли за вопрос Путину

Журналистка Алеся Яровская уволилась из ОГТРК «Ямал-Регион» по собственному желанию. Ее уход никак не связан с с вопросом, который был задан президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции, сообщила газета «Взгляд».

Об отсутствии связи между вопросом президенту и увольнением с телеканала рассказала сама Яровская. При этом журналистка не назвала конкретную причину своего решения об уходе.

В пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова заявили об «отсутствии информации» по решению ОГТРК. В телерадиокомпании считают, что Яровская «продолжает работать в московском корпункте».

«Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — цитирует «Взгляд» сообщение ОГТРК «Ямал-Регион».

Ранее в прессе появилась информация, что Яровскую уволили из-за вопроса о проблемах строительства моста через реку Обь на Ямале. Журналистка рассказала Путину, что местный губернатор «делает все возможное» для начала реализации проекта, но мы «слышим все меньше» разговоров о нем. Автора вопроса интересовало участие федеральных властей в строительстве.

Путин ответил, что строительства моста является одним из важных инфраструктурных проектов. Правительство рассматривает его. Мост должен вступить в строй одновременно с Северным морским путем.

Тем временем руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов заявил, что движение не оставит без внимания ни один вопрос регионального уровня, незаданный президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции 19 декабря.