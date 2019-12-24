Посетители Третьяковки не скоро увидят поврежденную картину Репина

Российские и зарубежные реставраторы пока не выработали стратегию восстановления полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», поврежденного более года назад вандалом. Посетители Третьяковской галереи не скоро увидят известную картину. Пока завершено лишь комплексное исследование, выявившее не только свежие раны, но и хронические болезни, пишет газета «Известия».

Удар металлического заграждения по полотну повредил слой краски и хост. Повреждения стали серьезными, но не фатальными, утверждают консультанты. Серьезно пострадало изображение одежды царевича. Но это не так страшно, как лицо или руки. Следы реставрации, скорее всего, не будут заметны, заявила генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Ее слова подтвердила ведущий реставратор Ателье Лимбург в голландском Маастрихте Кейт Сеймур. Четкого плана работ пока нет. Есть лишь «определенные идеи», которые сейчас обсуждаются, добавил профессор Датской королевской академии искусств Сесил Краруп Андерсен.

В ходе реставрации 1913 года, после того как картину порезали ножом, холст, на котором она была написана, уже был продублирован. Теперь прежний ремонтный слой придется снимать. Об этом еще год назад говорила Зельфира Трегулова.

Прежний ремонт проходил при жизни автора. Репин фактически заново написал лица персонажей. На новый холст полотно приклеил реставратор Эрмитажа Дмитрий Богословский.

План с переклейкой холста остается основным. Эксперты из Дании, Нидерландов, Великобритании и Италии обсуждали технологию процесса. Но вопрос еще не решен окончательно.

Также выяснилось, что краски и холст не имеют надежного сцепления. Об этом узнали в результате исследования их химического состава. Такие особенности картины станут еще одной сложностью для реставраторов.

Различия в химическом составе красок объясняется прошлой реставрацией, когда картина переписывалась заново практически через 30 лет. К тому же с тех пор холст высох и потерял эластичность.

По мнению экспертов, пока очень сложно оценить сроки восстановления картины Репина. В Третьяковке подчеркнули, что торопиться никто не будет. Задачи вернуть полотно в экспозицию к какой-либо определенной дате у реставраторов нет.

«Мы говорим о реставрации хронически больного произведения. Поэтому просим не торопить нас. Наш принцип здесь — „не навреди“», — заявила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.