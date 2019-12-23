Организаторы матча КХЛ перепутали гимн России с «Патриотической песней»

Перед началом хоккейного матча чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс», местом проведения которого был выбран швейцарский Давос, российский гимн заменили другим музыкальным произведением.

Организаторы встречи перепутали государственный гимн России с «Патриотической песней» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве российского гимна после распада СССР в 1991 году и до 2000 года.

Как известно, с 2000 года в России используется гимн, музыку к которому сочинил Александр Александров, а текст написал Сергей Михалков. Причем мелодия и основа текста были заимствованы из гимна СССР.

Любопытно, что ошибку организаторов исправили болельщики российских команд, исполнившие национальный гимн без общего музыкального сопровождения.

Ранее сообщалось, что на открытии юношеского турнира по дзюдо в подмосковном Дмитрове артистка театра «Ромэн» Тамара Череповская перепутала слова гимна России.