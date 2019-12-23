Новый посол США в России принес присягу

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео 23 декабря привел к присяге нового посла в Москве Джона Салливана. В Вашингтоне на него возлагают большие надежды, связанные с налаживанием российско-американских отношений.

«Для меня стало большой честью привести сегодня Джона Салливана к присяге в качестве нового посла США в России. Я уверен, что Джон будет эффективно возглавлять усилия по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией», — заявил Помпео в Twitter.

Заместитель госсекретаря Джон Салливан был утвержден на эту должность американским сенатом 12 декабря.

Прежний посол США в России Джон Хантсман летом обратился к президенту Трампу с просьбой об отставке. СМИ предположили, что решение было связано с намерениями политика побороться за пост губернатора штата Юта.