Замначальника ГИБДД Балашихи задержан по подозрению в получении взятки

Задержан заместитель начальника ГИБДД подмосковной Балашихи.

Его подозревают в получении взятки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя областного ГУ МВД.

Установлено, что полицейский получил от местного бизнесмена 225 тысяч рублей за покровительство его предпринимательской деятельности по содержанию уличной и дорожной сети.

Как отмечает телеканал, сотруднику ГИБДД грозит увольнение из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам» и наказание в соответствии с законодательством.

В настоящее время проводится служебная проверка.