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СК изучит фотосессию медиков на фоне больных детей

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© Instagram

© Instagram

Фотосессия медсестер Центра имени Бакулева с новорожденными младенцами заинтересовала Следственный комитет России. Организована проверка информации о неэтичном поведении работников медицинского учреждения. По ее результатам будут приняты процессуальные решения.

Скандальные фотографии сотрудников медцентра обнаружила и опубликовала в Telegram мама, подыскивающая больницу для своего малыша. По ее словам, медсестры раскладывали на полу стерильные инструменты для операции, позировали на фоне прооперированных детей в реанимационном отделении и делали селфи во время операций.

«По фактам, изложенным в СМИ, Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Сотрудники следственных органов проверят снимки, опубликованные в прессе, и установят личности их авторов.

Ранее «Ридус» подробно рассказал о неэтичных фотографиях, собранных жительницей Москвы в интернете. По ее мнению, страдания новорожденных детей — не самые лучшие «декорации» для подобных фотосессий.

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