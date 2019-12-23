Отцу передали дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, передали отцу ребенка.

Также отец забрал к себе 12-летнего сына, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

По данным следствия, утром 14 декабря подозреваемая угрожала выбросить из окна на улицу свою дочь, держа ее на вытянутых руках.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали женщину, а также забрали у нее дочь и сына. В отношении матери этих детей было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В органах опеки сообщили, что на учете семья не состояла, а после развода женщина с детьми жили отдельно от их отца. «Узнав о случившемся, он изъявил намерение забрать сына и дочь, навещал их в больнице, а сегодня они поехали домой», — приводит РИА Новости сообщение аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Ранее в региональном СУ СК РФ сообщили, что женщина помещена в психиатрическую больницу, пишет агентство.