найти ×
   
  • USD -0.16
    62.25
  • EUR -0.38
    69.00
СохранитьСохранено0
×

028075

Отцу передали дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, передали отцу ребенка.

Также отец забрал к себе 12-летнего сына, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

По данным следствия, утром 14 декабря подозреваемая угрожала выбросить из окна на улицу свою дочь, держа ее на вытянутых руках.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали женщину, а также забрали у нее дочь и сына. В отношении матери этих детей было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В органах опеки сообщили, что на учете семья не состояла, а после развода женщина с детьми жили отдельно от их отца. «Узнав о случившемся, он изъявил намерение забрать сына и дочь, навещал их в больнице, а сегодня они поехали домой», — приводит РИА Новости сообщение аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Ранее в региональном СУ СК РФ сообщили, что женщина помещена в психиатрическую больницу, пишет агентство.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
10113412читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
365103читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

41143639читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

17441031читать позжечитаю позже