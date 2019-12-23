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Назван лучший футболист 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресса»

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© Вячеслав Евдоким/ТАСС

© Вячеслав Евдоким/ТАСС

Лучшим игроком 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и газеты «Спорт-Экспресс» был признан Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба.

Как сообщает пресс-служба РФС, в голосовании приняли участие тренеры, спортивные функционеры, журналисты и болельщики.

В итоге Дзюба стал первым футболистов в истории, дважды выигравшим данный приз. В прошлом году он также стал обладателем титула лучшего игрока.

Как отмечает ТАСС, премия вручается уже в четвертый раз. В 2016 году ее получил Федор Смолов, выступавший тогда за «Краснодар», а в 2017 году — голландец Квинси Промес, игравший за московский «Спартак».

В 2019 году Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита», а также стал лучшим бомбардиром сборной в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года, забив девять мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football — «Золотой мяч». До него никто не завоевывал эту награду столько раз.

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Комментарии (2)

  • Small 454598cb0c
    Natalia Gulyaychenkoсегодня, 20:46

    Поддерживаю это решение РФС ! Болею за Зенит и за Дзюбу тоже . Очень нравится как он играет и за команду, и за сборную России.

  • Small 5f805870c2
    Alexey Lordovсегодня, 22:07

    Думаю что заслуженно получил награду. Давно такого капитана у сборной не было. Дзю молодец!

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