Назван лучший футболист 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресса»

Лучшим игроком 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и газеты «Спорт-Экспресс» был признан Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба.

Как сообщает пресс-служба РФС, в голосовании приняли участие тренеры, спортивные функционеры, журналисты и болельщики.

В итоге Дзюба стал первым футболистов в истории, дважды выигравшим данный приз. В прошлом году он также стал обладателем титула лучшего игрока.

Как отмечает ТАСС, премия вручается уже в четвертый раз. В 2016 году ее получил Федор Смолов, выступавший тогда за «Краснодар», а в 2017 году — голландец Квинси Промес, игравший за московский «Спартак».

В 2019 году Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита», а также стал лучшим бомбардиром сборной в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года, забив девять мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football — «Золотой мяч». До него никто не завоевывал эту награду столько раз.