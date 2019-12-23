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Коллекционер русского авангарда и его жена арестованы в Бельгии

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© youtube.com

© youtube.com

В Бельгии были задержаны и заключены под стражу коллекционер русского авангарда Игорь Топоровский и его супруга Ольга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в бельгийских правоохранительных органах.

В пятницу, 20 декабря, подозреваемым бельгийским подданным российского происхождения продлили временное пребывание под стражей.

Как отмечает агентство, в конце минувшей недели фламандские издания De Standaard и Het Nieuwsblad сообщили об аресте супругов, которых подозревают в «краже, отмывании денег, мошенничестве и подлоге».

Так называемое «Дело Топоровских» связано в обвинениями, выдвинутыми в их адрес в январе 2018 года группой арт-дилеров и искусствоведов, усомнившихся в подлинности выставленных в октябре 2017 года в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент картин из коллекции Топоровского. Речь шла о 24 ранее неизвестных работах российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича и Василия Кандинского.

В результате фламандский министр культуры распорядился провести расследование, чтобы установить подлинность работ. Впоследствии их сняли с экспозиции.

Ранее сообщалось, что на ретроспективной выставке художника Василия Поленова в Третьяковской галерее нашли картину Александра Головина «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке», похищенную в 90-х годах из Грозного.

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