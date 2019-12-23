Офицера челябинского военного училища обвинили в избиении солдата-срочника

Офицер Челябинского высшего военного училища штурманов, избивший солдата-срочника, предстанет 27 декабря перед гарнизонным судом.

Как сообщил URA.RU родственник потерпевшего, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 28 сентября командир ударил рядового срочной службы Дмитрия Рассадина головой об стену.

«Сейчас парня перевели в другую часть, но на него продолжают „давить“. В том числе через родных», — рассказал собеседник издания.

По его словам, на видео попали и другие случаи применения силы этим офицером к военнослужащим. В частности, он разбивал их мобильные телефоны. Эти видеозаписи прилагаются к материалам дела.

По имеющейся у URA.RU информации, Рассадин служил в роте материального обеспечения, а его командиром был капитан Сергей Евченко, в отношении которого и было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения».

Ранее сообщалось, что за превышение должностных полномочий 224-й гарнизонный военный суд приговорил лейтенанта Сергея Смородина к четырем годам условно. Суд доказал, что Смородин избивал подчиненных руками, ногами и прикладом автомата.