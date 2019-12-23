найти ×
   
  • USD -0.16
    62.25
  • EUR -0.38
    69.00
СохранитьСохранено0
×

143902

Почему прием витамина D не предотвращает переломы

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что прием витамина D не поможет пожилым людям снизить риск перелома костей. Как показывает статистика, одного этого витамина недостаточно.

О пользе витамина D для костей известно давно. Старые исследования показывали, что пожилые люди с нормой витамина D в крови реже страдают переломом бедра или другими переломами в течение 5—15 лет. Но оказалось, что при дефиците других витаминов это правило не работает.

Авторы новой работы решили проверить, действительно ли витамин D самостоятельно влияет на качество костей. Оказалось, что лучшим способом профилактики переломов будет комбинация витамина D и кальция.

Ранее мы рекомендовали пожилым людям и тем, кто находится в особом риске, прием повышенной дозы витамина D, чтобы избежать травмы костей. Теперь мы видим, что витамин в одиночку не работает, — считают авторы исследования.

О приеме этих витаминов стоит задуматься людям старше 40 лет. Дело в том, что, по данным Национального фонда остеопороза (NOF), в одних только США около 54 миллионов человек имеют низкую костную массу или явный остеопороз — болезнь хрупких костей, которая может привести к переломам.

Считается, что после 50 лет половина женщин и четверть мужчин ломают кость из-за остеопороза. Кальций имеет решающее значение для построения и поддержания крепких костей, а витамин D помогает организму усваивать кальций и поддерживает функции мышц, необходимые для предотвращения падений.

Помимо приема витаминов ученые рекомендуют всем регулярно заниматься физическими упражнениями, так как это помогает сохранять костную массу и укреплять мышцы. Это может быть бег, прыжки со скакалкой, танцы, а также йога.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (4)

  • Small 8195adf733
    Tamara Kozubenkoсегодня, 12:46

    Мне тоже врач говорил, что лучшая комбинация это комбинация витамина D и кальция. Что в общем я сейчас и принимаю.

  • Small default
    Михаил Морозовсегодня, 12:50

    Конечно в комбинации надо. Витамин D и так можно пропить, но если вопрос об укреплении костей , то только с кальцием. Всем здоровья.

  • Small ba5e555571
    Ксения Хорссегодня, 12:53

    Разумеется, если в организме недостаточно других витаминов, то один только вит. Д погоды не сделает, необходим баланс.

  • Small 392ed5f70a
    Polinka Solntsevaсегодня, 13:03

    Все хорошо работает в комплексе,нет одного лекарства от всех болезней!

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
47165931читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
10113412читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Недостающее звено в эволюции китов найдено

Останки обнаружены в Египте.

207671читать позжечитаю позже

Наука и техника
Жевательная смола помогла реконструировать облик женщины эпохи неолита18 декабря

Ученые узнали цвет кожи, глаз, рацион питания и болезни древней незнакомки.

418869читать позжечитаю позже