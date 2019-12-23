Почему прием витамина D не предотвращает переломы

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что прием витамина D не поможет пожилым людям снизить риск перелома костей. Как показывает статистика, одного этого витамина недостаточно.

О пользе витамина D для костей известно давно. Старые исследования показывали, что пожилые люди с нормой витамина D в крови реже страдают переломом бедра или другими переломами в течение 5—15 лет. Но оказалось, что при дефиците других витаминов это правило не работает.

Авторы новой работы решили проверить, действительно ли витамин D самостоятельно влияет на качество костей. Оказалось, что лучшим способом профилактики переломов будет комбинация витамина D и кальция.

Ранее мы рекомендовали пожилым людям и тем, кто находится в особом риске, прием повышенной дозы витамина D, чтобы избежать травмы костей. Теперь мы видим, что витамин в одиночку не работает, — считают авторы исследования.

О приеме этих витаминов стоит задуматься людям старше 40 лет. Дело в том, что, по данным Национального фонда остеопороза (NOF), в одних только США около 54 миллионов человек имеют низкую костную массу или явный остеопороз — болезнь хрупких костей, которая может привести к переломам.

Считается, что после 50 лет половина женщин и четверть мужчин ломают кость из-за остеопороза. Кальций имеет решающее значение для построения и поддержания крепких костей, а витамин D помогает организму усваивать кальций и поддерживает функции мышц, необходимые для предотвращения падений.

Помимо приема витаминов ученые рекомендуют всем регулярно заниматься физическими упражнениями, так как это помогает сохранять костную массу и укреплять мышцы. Это может быть бег, прыжки со скакалкой, танцы, а также йога.