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Девочка из Лондона купила открытку с просьбой заключенных в Китае о помощи

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© FA Bobo/PIXSELL/PA Images

© FA Bobo/PIXSELL/PA Images

В лондонском супермаркете Tesco 6-летняя девочка купила рождественскую открытку, в которой оказался рукописный текст с просьбой о помощи от иностранных заключенных в тюрьме Шанхая.

Как сообщает Sunday Times, на развороте открытки авторы послания сообщили о том, что они — иностранные заключенные шанхайской тюрьмы Цинпу и вынуждены работать против своей воли.

«Пожалуйста, помогите нам, известив правозащитную организацию», — говорилось в обращении.

Авторы текста также просили найти Питера Хамфри, который, как потом выяснил отец девочки с помощью интернета, оказался бывшим британским журналистом, отсидевшим около двух лет в той самой тюрьме.

После того как отец девочки связался с Хамфри, тот рассказал эту историю изданию.

В итоге же крупнейшая британская торговая сеть Tesco приостановила производство открыток на китайском предприятии в Шанхае и изъяла их из продажи до завершения расследования.

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