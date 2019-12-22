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На юге Англии неизвестный убил ножом двух женщин и ранил мужчину

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© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

В городке Кроли Даун в английском графстве Западный Сассекс от ножевых ранений скончались две женщины, а один мужчина серьезно пострадал.

Как сообщает Sky News, убийство произошло на улице около 10:18 (13:18 мск). Нападавший задержан.

В настоящее время на месте преступления работают криминалисты, улица перекрыта для движения транспорта.

Версии случившегося разнятся. По данным Daily Mail, горло женщинам перерезал молодой человек, находившийся в неадекватном состоянии. В то же время, по информации газеты Express, убийца знал своих жертв.

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