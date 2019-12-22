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Названа причина неудовлетворительного выступления российских биатлонистов

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© AP/TASS

© AP/TASS

Российские биатлонисты неудачно выступили в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) из-за плохой работы лыж.

К такому выводу пришел старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров.

«У меня есть видеоинформация, снятая на длинном спуске, где останавливаются лыжи», — цитирует его «Чемпионат.com».

Он добавил, что у ведущих спортсменов они катят на 25−30 метров дальше. Белозеров уточнил, что хорошо подготовили лыжи норвежцы, французы и немцы.

По словам Белозерова, проблема российской сборной заключается в техническом оснащении.

Первое место в гонке с общего старта занял норвежец Йоханнес Бе, а вторым пришел француз Эмильен Жаклен. Лучший из россиян Александр Логинов финишировал одиннадцатым с двумя промахами, а Матвей Елисеев, не допустивший ни одного промаха, занял предпоследнее, 29-е место.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал причину, по которой чемпион мира 2017 года Антон Бабиков покинул сборную и уехал на родину.

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