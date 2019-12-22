В перевозке урана через порт Петербурга не увидели опасности для людей
- 22 декабря 2019, 17:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При выгрузке обедненного урана с судна «Михаил Дудин» в Большом порту Санкт-Петербурга не было обнаружено превышения радиационного фона.
Об этом по итогам проверки сообщили депутаты Заксобрания города и члены Общественного совета Росатома.
Как сообщает NEWS.ru, у контейнера был зафиксирован радиационный фон на уровне 0,2 микрозиверта в час.
По словам председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Марии Щербаковой, фон рядом с контейнером на расстоянии чуть меньше метра был в 8 раз меньше, чем у «Медного всадника».
«Мы здесь не видим никакой опасности для города, для этого района и для жителей», — цитирует издание председателя правления эколого-правового центра «Беллона» Александра Никитина.
Отмечается также, что обедненный уран ввозят в Россию не на захоронение, а на обогащение. Обогащенный уран поставляется на экспорт. Материал, остающийся после обогащения, переводится в химически безопасную форму оксида урана.
Ранее в Росатоме пояснили, что обедненный уран не входит в перечень радиоактивных отходов. Россия принимает его для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который затем вывозится обратно в Германию. А вторичные урановые хвосты, остающиеся после обогащения, используются в атомной промышленности.
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