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В перевозке урана через порт Петербурга не увидели опасности для людей

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© twipu.com

© twipu.com

При выгрузке обедненного урана с судна «Михаил Дудин» в Большом порту Санкт-Петербурга не было обнаружено превышения радиационного фона.

Об этом по итогам проверки сообщили депутаты Заксобрания города и члены Общественного совета Росатома.

Как сообщает NEWS.ru, у контейнера был зафиксирован радиационный фон на уровне 0,2 микрозиверта в час.

По словам председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Марии Щербаковой, фон рядом с контейнером на расстоянии чуть меньше метра был в 8 раз меньше, чем у «Медного всадника».

«Мы здесь не видим никакой опасности для города, для этого района и для жителей», — цитирует издание председателя правления эколого-правового центра «Беллона» Александра Никитина.

Отмечается также, что обедненный уран ввозят в Россию не на захоронение, а на обогащение. Обогащенный уран поставляется на экспорт. Материал, остающийся после обогащения, переводится в химически безопасную форму оксида урана.

Ранее в Росатоме пояснили, что обедненный уран не входит в перечень радиоактивных отходов. Россия принимает его для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который затем вывозится обратно в Германию. А вторичные урановые хвосты, остающиеся после обогащения, используются в атомной промышленности.

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Комментарии (1)

  • Small c9d831fe5e
    Арсений Архангельскийвчера, 19:10

    А криков то было! Любят вот панику навести на ровном месте. Хотя изначально всем "активистам" твердили, что никакого там фона и в помине быть не может. Надеюсь, теперь перестанут сказки придумывать, и народ пугать почем зря.

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