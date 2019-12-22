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Задержанная с наркотиком актриса Бочкарева пойдет под суд

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актрису театра и кино Наталью Бочкареву будут судить по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Заведенное на нее уголовное дело передано в Преображенский суд Москвы — по месту прописки обвиняемой, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

В настоящее время Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, отмечает агентство.

Как ранее писал «Ридус», актриса уже была признана мировым судьей виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишена водительских прав на один год и восемь месяцев. Кроме того, ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. На заседании суда она так и не появилась.

Напомним, в отношении Бочкаревой было заведено уголовное дело после того, как ее задержали сотрудники ДПС и обнаружили у нее белый порошок, похожий на наркотики.

Инцидент произошел 28 сентября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая заметно нервничала и от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Во время задержания актриса призналась в наличии у нее кокаина и подробно рассказала, что он спрятан в ее нижнем белье. По данным СМИ, Бочкарева сама его достала и отдала стражам порядка.

Однако позднее звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла сообщение о найденном у нее кокаине, назвала эту информацию враньем и предположила, что кто-то пытается раздуть скандал, возможно, из мести.

Кроме того, Бочкарева заявила, что никакого уголовного дела на нее не заводили.

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