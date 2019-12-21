Загоревшиеся после ДТП на Садовом кольце машины попали на видео

На Садовом кольце в центре Москве столкнулись два автомобиля, в результате чего загорелась одна из машин.

Затем пламя перекинулось на впереди стоящую Audi прежде, чем ее успели отогнать, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

В результате аварии никто не пострадал. Огонь был потушен пожарными.

Издание опубликовало видео с места происшествия.

На кадрах видно, что одна легковушка врезалась в багажник другой и вспыхнула.

По данным РЕН ТВ, из-за аварии две полосы были перекрыты. В настоящее время движение полностью восстановлено.

Как уточнили ТАСС в УГИБДД, ДТП произошло в 20:20 в районе дома 1 по улице Большая Садовая. В результате аварии обе машины загорелись на площади 15 кв. м.