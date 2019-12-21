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Чебоксарский депутат отдохнул с женой в Европе за счет техникума

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© gov.cap.ru

© gov.cap.ru

Депутат горсобрания Петр Мишин, занимающий должность директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, подозревается в растрате и подлоге.

По версии следствия, он использовал деньги со счета своего учебного учреждения для поездки с женой в Словению.

Как сообщается на сайте СУ СК Чувашии, депутат распорядился перевести 340 тысяч рублей с баланса организации на счет профсоюза, пообещав потратить эти деньги на организацию физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.

Вдобавок, Мишин заключил десять договоров на ремонт здания техникума на сумму 1,3 млн рублей. При этом подрядчик свои обязательства не выполнил, в директор техникума обязал заниматься ремонтом сотрудников и студентов этого учебного заведения.

В результате за период с лета 2018 года по сентябрь 2019 года их силами было выполнено более 30 видов строительных и монтажных работ по ремонту одного из зданий техникума, говорится в сообщении.

Суд принял решение арестовать Мишина.

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