В РПЦ призвали родителей живущей в медцентре девочки забрать ее домой

Митрополит Волоколамский Иларион обратился к родителям 5-летней девочки, которая всю жизнь находится в московском перинатальном центре «Мать и дитя», с призывом забрать ее домой.

«Если нет медицинских противопоказаний, а их явно нет, потому что сами врачи говорят о том, что ребенка надо забрать — родители обязаны его забрать», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

По его словам, воспитывать ребенка — священный родительский долг.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата также отметил, что деньгами невозможно заменить семью и родительскую любовь.

Он также напомнил, что речь об удочерении может идти только в том случае, если отец и мать лишены родительских прав.

В этой связи представитель РПЦ заверил, что у церкви есть свои возможности «помогать таким детям», в том числе церковные сиротские приюты, детские дома, дома для детей-инвалидов, а также служба помощи «Милосердие».

Ранее «Ридус» писал о том, что органы опеки намерены подать иск об ограничении в правах родителей пятилетней девочки, которая с рождения живет в московском медцентре «Мать и дитя».

До этого издание «Медуза» сообщило о том, что мать вернула в клинику родившегося там в 2014 году ребенка. Как пишет автор публикации, родители девочки уверены, что их дочь неизлечимо больна и ее пребывание вне стен медучреждения для нее смертельно опасно. Однако врачи, которые наблюдает ее с рождения, утверждают, что девочка абсолютно здорова и держать ее в изоляции нет необходимости.

На протяжении пяти лет за пребывание ребенка в клинике родители ежемесячно платили около миллиона рублей, также они оплачивали услуги няни. В марте этого года девочку выписали из клиники и прекратили договор, но родители не забирают свою дочь.