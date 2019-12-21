Победитель конкурса «Лидеры России» стал заместителем курского губернатора

Победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен на пост заместителя губернатора Курской области. Ранее он возглавлял областной комитет цифрового развития и связи. Теперь Берзин будет отвечать не только за цифровизацию региона, а еще за промышленность, сотрудничество между властью и бизнесом, а также за обеспечение населения рабочими местами.

Предшественник Вячеслава Берзина — Максим Бесхмельницын — покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию. По данным издания «Курск сегодня», Берзин приступит к своим новым обязанностям с 23 декабря.

Платформа «Россия — страна возможностей», частью которой является конкурс для молодых управленцев «Лидеры России», была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Главная цель организации — создание в России эффективных социальных лифтов для молодых специалистов.