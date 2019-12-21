Эксперты предсказали доступность телефонных звонков во время полета

Телефонные звонки во время полета станут возможны уже в ближайшие два года, считают эксперты.

По их мнению, с появлением в самолетах wi-fi эта опция станет не только доступной, но и популярной.

Как сообщает The Sun, технологии, благодаря которым пассажиры могут всегда находится на борту в режиме онлайн, внедряют все больше авиакомпаний.

По данным газеты, эта услуга уже несколько лет существует в некоторых крупных арабских авиакомпаниях. Другие перевозчики тоже пытаются заимствовать этот опыт.

Однако же не все эксперты одобряют внедрение такой практики. Дело в том, что многим пассажирам не нравятся, когда во время полета кто-то рядом разговаривает по телефону.

Кроме того, wi-fi в самолете — дорогое удовольствие, что может привести к значительному повышению цен на билеты, пишет издание.