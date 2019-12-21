Фейки недели: фото стрелка с Лубянки, наркоконфеты и падение самолета

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Фото стрелка с Лубянки

В четверг, 19 декабря, в Москве произошла перестрелка у приемной Федеральной службы безопасности на Лубянке. Вооруженный полуавтоматическим карабином мужчина сначала попытался прорваться в здание ФСБ, а после, когда у него это не вышло, открыл огонь по правоохранителям, укрывшись за колоннами в Фуркасовском переулке. В результате трое охранявших здание ФСБ сотрудников спецслужб получили ранения, один погиб. Также были ранены трое случайных прохожих. Сам преступник убит в ходе перестрелки.

Нападавшим оказался обычный житель Подмосковья, 39-летний Евгений Манюров. Как только журналисты узнали имя стрелка, они, разумеется, начали искать в социальных сетях его фотографии. Так на сайтах российских СМИ появился снимок некоего мужчины на Красной площади, которого пресса и окрестила Манюровым.

Однако на самом деле человек на фотографии, сделанной у Кремля, никакого отношения к событиям на Лубянке не имеет. Фотография принадлежит жителю Санкт-Петербурга Олегу Кучеренко. Мужчина весьма удивился, когда узнал, что знаменитый стрелок с Лубянки — это он.

По мнению Кучеренко, неразбериха произошла, во-первых, из-за глупости работников СМИ, коих Олег ласково называет неприличным словом, а во-вторых, из-за того, что Манюров разместил его фотографию у себя на странице в Instagram еще до нападения на ФСБ.

«С утра, блин, встаю, во „ВКонтакте“ треш творится. Пишут с левых страниц. Друзья понаприсылали фоток: спрашивают, что это такое?» — пожаловался петербуржец в интервью Daily Storm.

Наркотические конфеты

Между тем в среди жителей Санкт-Петербурга стала распространяться аудиозапись о раздаче неизвестными лицами наркотических конфет детям. Лакомства, говорит голос на записи, напичканы синтетическим китайским наркотиком, вызывающим зависимость после первого употребления, а через полгода у ребенка, подсевшего на эти конфеты, начинают «разлагаться кости».

Позже выяснилось, что распространяемая аудиозапись была выложена в Сеть еще в 2014 году. Она тиражировалась в разных городах России. При этом за пять лет не выявлено ни одного случая, чтобы кто-то из детей пристрастился к опасным конфетам.

В октябре 2017 года Министерство внутренних дел выступило с официальным заявлением, что информация о распространении в школах наркотических конфет не подтвердилась.

Падение самолета во Владимирской области

Житель Владимирской области неудачно пошутил о падении самолета в Судогодском районе и был за это задержан полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, мужчина в нетрезвом состоянии позвонил в ЕДДС и рассказал, что видел, как упал самолет. «Говорил невнятно, возможно, в состоянии опьянения, жители ничего не видели», — утверждает источник.

Управление МВД по Владимирской области принялось проверять информацию. Выяснилось, что падение самолета — фейк. Сейчас незадачливый юморист находится в отделе полиции. Что ждет его дальше, пока не сообщается.