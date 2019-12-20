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Журналист рассказал об открывшемся в Нью-Йорке музее КГБ

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© youtube.com

© youtube.com

На Манхэттене в Нью-Йорке открылся музей КГБ, билет в который стоит 45 долларов с экскурсоводом и 25 без него.

Как отмечает газета «Новые Известия», столько же стоит посещение Метрополитен-музея, который считается одним из лучших в мире.

Инициаторы выставки подчеркивают, что это не политический музей, а журналист Александр Генис считает, что для американцев это — любопытный исторический зигзаг: КГБ всплыл на поверхность через 30 лет.

«То, что сейчас в Америке так интересуются КГБ, связано с тем, что опять вернулась эта зловещая тень», — цитирует Гениса издание.

По его словам, эта «холодная война номер два», как говорят в Америке, распространилась на массовые развлечения вроде телесериалов, а теперь и на музей КГБ.

Утверждать о достоверности выставленных там экспонатов довольно трудно. Например, в музее можно увидеть зонтик, от укола которого якобы погибали враги режима, жившие за рубежом.

Посетители этого странного музея отмечают, что он не информативен и скорее представляет собой коммерческий проект.

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