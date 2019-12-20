Американского эксперта выгнали с ток-шоу «России 1» за «убогий юмор»

Эксперта из США Грэга Вайнера (он же — Григорий Винников) обвинили в «убогом юморе» и выгнали из студии телеканала «Россия 1».

Инцидент произошел в эфире ток-шоу «Кто против?», участникам которого показали кадры встречи президента РФ Владимира Путина и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Комментируя увиденное, Вайнер предположил, что беседа прошла в коридоре. В ответ ведущий программы Дмитрий Куликов заметил, что Путин и Медведчук выбрали тот формат, который был им удобен, а также напомнил о том, что нельзя забывать, какой у российского лидера напряженный график.

«Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — приводит ФАН слова Куликова, обращенные к эксперту. Ведущий также добавил, что с удовольствием выгнал бы Вайнера. Тот не стал этого дожидаться и сам покинул студию. Куликов поддержал это решение.

Ранее в эфире ток-шоу «Кто против?» на канале «Россия-1» телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии украинского политолога и писателя Всеволода Непогодина.