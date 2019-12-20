Пожилая россиянка пострадала в результате инцидента на воде в Таиланде

В результате столкновения туристического катера с яхтой у побережья острова Кхай-Нок в таиландской провинции Пхан-Нга серьезные травмы получила 67-летняя россиянка, сообщает в Facebook посольство РФ в Бангкоке.

Пострадавшей женщине была незамедлительно оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину, уточняется в сообщении.

По данным Bangkok Post, яхтой, в которую врезался катер, управлял россиянин Александр Горбунов. Он и его пассажиры не пострадали. При этом погиб управлявший катером гражданин Таиланда. Выяснилось, что он был ранее судим за неосторожное судовождение. Еще один член экипажа пропал без вести.

Сын пострадавшей рассказал РЕН ТВ, что его мать, с которой он приехал на отдых, получила ушибы и порвала связки. Он также сообщил, что обстановка сразу после столкновения судов была «страшной».

По его словам, на борту спидбота также находились граждане разных государств, в том числе из Ирана, Пакистана и Турции. Они возвращались с экскурсии на острове Пхипхи, почти все спали, а затем почувствовали сильный удар.