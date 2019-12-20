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ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после большой пресс-конференции

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 19 декабря, уровень одобрения деятельности главы государства вырос до 64%, а показатель доверия российскому лидеру составил 71,2%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На рост рейтинга Владимира Путина в день большой пресс-конференции во многом оказали влияние глубокие и развернутые ответы главы государства на вопросы представителей СМИ по самым актуальным темам, уверен политолог Алексей Мартынов.

Такой жанр, как большая пресс-конференция, привлекает внимание многих людей. Я думаю немалая часть наших сограждан смотрела вчера общение Путина с журналистами по телевидению или в интернете. Кроме того, люди читали об этом событии в новостях и слушали по радио. Вещи, о которых спрашивали президента представители СМИ, имеют первостепенную важность. И Путин, надо заметить, очень глубоко и развернуто отвечал, — пояснил эксперт.

Напомним, что пресс-конференция Путина длилась 4 часа 18 минут. Это близко к рекорду 2008 года, когда встреча Путина с представителями российских и зарубежных СМИ длилась 4 часа 40 минут.

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Комментарии (2)

  • Small d799de5f85
    Semen Samsonovсегодня, 19:15

    Честно говоря, меня конференция ВВП не особо впечатлила. Не те уже ответы от президента, нет того задора и уверенности. Стареет наверное, а жалко, заменить его на ближайшее время не кому, нет у нас пока в России такой фигуры такого масштаба, как ВВП.

  • Small 2ed4f894f2
    Александр Каравановсегодня, 20:49

    ВЦИОМ фиксирует всё что выгодно правительству.

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