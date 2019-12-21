В Израиле найдена древнейшая рукотворная дамба

Международная команда археологов во время подводных исследований части Средиземного моря у берегов Израиля обнаружила необычную конструкцию. Оказалось, что здесь в эпоху неолита находилась рукотворная морская дамба.

На сегодняшний день она является самой древней из всех известных морских дамб. Она входит в состав подводного археологического памятника Тель-Хрейц — поселения возрастом около 7500−7000 лет.

В эпоху неолита местность, которая сейчас находится под водой или засыпана песками, была пригодна для жизни. Там находилось несколько небольших поселений, а недавно ученые обнаружили дамбу, чья длина около 100 метров.

Она находилась вблизи поселения и, вероятно, играла большую роль в жизни древнего народа. Она защищала людей от морской воды, уровень которой рос в результате таяния ледников.

Это одна из самых интересных построек. Она уникальна для своего периода и на сегодняшний день представляет собой древнейшее сооружение защиты такого масштаба, — рассказали ученые.

В ходе исследования выяснилось, что морская дамба построена из валунов весом от 200 кг до тонны. Строители добывали материал из русла реки, которая протекала примерно в 1−2 километра от поселения.

Как показывают раскопки, Тель-Хрейц в эпоху неолита находился на высоте примерно три метра над уровнем моря. Раскопки в этой местности ведутся уже несколько лет, и за это время ученые нашли несколько фундаментов каменных и деревянных домов, останки домашних животных, а также человеческие погребения.

Со временем эту местность затопило из-за поднятия уровня моря. Скорее всего, именно поэтому местные жители начали строительство дамбы.