Трое следователей полиции задержаны на Кубани при получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали в городе Тимашевске Краснодарского края при получении взятки майора полиции и двух его подчиненных.

Как уточнил «Интерфаксу» информированный источник, задержаны замначальника следственного отдела ОМВД РФ по Тимашевскому району майор Генри Вартанов, следователь следственного отдела старший лейтенант Аркадий Котанов и стажер-следователь Расим Рамазанов.

При задержании в автомобиле одного из них были обнаружены 600 тысяч рублей, из которых 590 тысяч были муляжом.

По предварительным данным, местный житель должен был передать деньги фигурантам за то, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

По данному факту проводится служебная проверка, готовятся материалы по отстранению сотрудников от исполнения служебных обязанностей, сообщили агентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось о задержании в Нальчике инспектора ДПС при получении взятки от пьяного водителя.