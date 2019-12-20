Запуск китайского «искусственного солнца» переносят на 2020 год

Китайские ученые переносят запуск «искусственного солнца» на 2020 год. Речь идет о китайском проекте HL-2M, в рамках которого инженеры создают токамак — тороидальную камеру с магнитными катушками.



С помощью нее ученые хотят получать неограниченную, дешевую и чистую энергию. Проект спонсируется государством, и, по планам, инженеры должны завершить подготовку токамака к 2020 году. Всего на подготовку проекта ушло практически 14 лет.

Несмотря на то, что разработка подобных конструкций не является новшеством, проект китайских ученых отличается от аналогичных реакторов благодаря особенностям конструкции. Китайский токамак сможет разогревать плазму до температуры свыше 200 миллионов градусов Цельсия.

Она станет в 13 раз горячей, чем центр Солнца. В рамках недавних испытаний ученые смогли разогреть температуру электронов в плазме до 100 миллионов градусов.

Главное отличие нашего HL-2M состоит в том, что его магнитное поле довольно-таки гибкое. Мы сможем настраивать его для защиты внутренних стенок устройства от воздействия высоких температур, — рассказали разработчики.

После окончания сборки инженеры протестируют каждую систему в отдельности, после чего перейдут к производству плазмы с относительно низкими эксплуатационными характеристиками. Но со временем КПД будет увеличиваться. Это нужно для безопасности процедуры, отмечают ученые.

Во время предыдущих испытаний уже удавалось достичь стабильного ядерного синтеза. Но, к сожалению, затратная энергия превышала ту, которую удалось таким образом генерировать.