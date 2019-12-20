Названы доказательства кибератаки на трансляции пресс-конференции Путина

Ситуация с множеством дизлайков, которые появились 19 декабря к веб-трансляциям большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, является топорной попыткой дискредитировать власть и вызвать общественное недовольство. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» политолог Анна Федорова.

«Об этом говорит целый ряд фактов, — подчеркнула эксперт. — Во-первых, YouTube удалил 10 тысяч дизлайков. Так администрация видеохостинга поступает лишь в случае, если дизлайки искусственно накручены. Во-вторых, есть подтвержденная информация, что аккаунты, с которых оставляли дизлайки, свежие. Абсолютное большинство этих аккаунтов было зарегистрировано в этом году. В реальности такого не бывает. Когда лайки и дизлайки оставляют живые люди, то их аккаунты будут разного возраста».

Ранее авторы телеграм-канала «Суеверная демократия» предположили, что кибератака могла быть спланирована с территории Украины:

«Пресс-конференция президента России — главное информационное событие не только в нашей стране, но и в соседней. В чатах всех трансляций царят чистенькие и свежие аккаунты с подозрительными именами, которые в отрыве от самого мероприятия обмениваются одинаковыми сообщениями сами с собой. Не забывают и ровные цифры дизлайков крутить. Работа у людей такая, но выглядит забавно».