Названы доказательства кибератаки на трансляции пресс-конференции Путина
- 20 декабря 2019, 14:46
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Ситуация с множеством дизлайков, которые появились 19 декабря к веб-трансляциям большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, является топорной попыткой дискредитировать власть и вызвать общественное недовольство. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» политолог Анна Федорова.
«Об этом говорит целый ряд фактов, — подчеркнула эксперт. — Во-первых, YouTube удалил 10 тысяч дизлайков. Так администрация видеохостинга поступает лишь в случае, если дизлайки искусственно накручены. Во-вторых, есть подтвержденная информация, что аккаунты, с которых оставляли дизлайки, свежие. Абсолютное большинство этих аккаунтов было зарегистрировано в этом году. В реальности такого не бывает. Когда лайки и дизлайки оставляют живые люди, то их аккаунты будут разного возраста».
Ранее авторы телеграм-канала «Суеверная демократия» предположили, что кибератака могла быть спланирована с территории Украины:
«Пресс-конференция президента России — главное информационное событие не только в нашей стране, но и в соседней. В чатах всех трансляций царят чистенькие и свежие аккаунты с подозрительными именами, которые в отрыве от самого мероприятия обмениваются одинаковыми сообщениями сами с собой. Не забывают и ровные цифры дизлайков крутить. Работа у людей такая, но выглядит забавно».
Войти через социальные сети: