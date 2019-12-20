Москвичи почтили память погибшего в перестрелке сотрудника ФСБ

Москвичи возложили цветы у приемной Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в память о погибшем в ходе вчерашней перестрелки сотруднике российских спецслужб.

Никаких следов произошедшего возле здания ФСБ сейчас нет. Все прилегающие к приемной улицы свободны для пешеходов и транспорта, однако у входа в само здание несут службу усиленные наряды полиции.

19 декабря, как писал «Ридус», у приемной ФСБ произошла перестрелка. По данным нашего источника в правоохранительных органах, вооруженный полуавтоматическим карабином мужчина пытался прорваться в приемную ФСБ, открыл огонь по людям, укрывшись за колоннами в Фуркасовском переулке.

В ходе завязавшейся перестрелки нападавший был убит, ранения получили трое охранявших здание на Лубянке сотрудников спецслужб, один из них скончался на месте. Также были ранены трое случайных прохожих, всем им оперативно оказали медицинскую помощь.

Стрелявшим оказался обычный житель Подмосковья, 39-летний Евгений Манюров. Мужчина проживал в Подольске, работал в ЧОП. Одно время Манюров пробовал себя в малом бизнесе, но успеха на ниве коммерции он не достиг.

Соседка Манюрова рассказала, что мужчина жил с матерью. По ее словам, у них были очень хорошие отношения. Также соседка добавила, что Манюров производил впечатление порядочного человека.