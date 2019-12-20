Историю прививок будут внедрять в татуировки

Команда специалистов из Массачусетского технологического института (MIT) на последней конференции предложила инновационный способ регистрировать сделанные прививки. Теперь календарь вакцинации будет всегда при вас.

Ученые хотят записывать историю сделанных прививок с помощью квантовых точек. Медицинская карта выглядит как небольшой пластырь с микроиглами, которые сохраняют информацию о введенных за последние пять лет вакцинах. Со временем пластырь растворяется и все выглядит как небольшая татуировка.

Это поможет не только систематизировать информацию о прививках, но и в случае экстренной помощи врачи смогут быстро узнать информацию о здоровье человека.

В будущем, помимо информации о вакцинах, в пластыре можно будет размещать данные об особенностях здоровья человека.

Новый метод сохранения информации очень прост в использовании. Он включает в себя краситель, который содержит квантовые точки. Благодаря этим точкам мы можем записывать информацию, — рассказывают ученые.

Квантовые точки представляют собой полупроводниковые кристаллы, которые отражают свет определенной длины волны. Их вводят вместе с обычной вакциной, поэтому краситель проникает в организм и в зоне установки пластыря отображается в виде флуоресцентного света.

Для глаза человека он незаметен, но с помощью смартфона можно увидеть расположение светящихся частиц, которые подскажут врачу о сделанных ранее прививках.



Бумажные медицинские карточки или электронные библиотеки постепенно переходят на новый уровень. В будущем вся информация о здоровье человека будет записана в маленький чип, установленный в теле.