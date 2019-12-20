Каждый пятый человек на Земле заражен опасной инфекцией

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого пришла к выводу, что каждый пятый человек на планете был заражен опасной инфекцией — токсокарозом. Работа опубликована в научном журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.

Токсокары — круглые паразитические черви, которые могут попасть в организм человека из кошачьих, собачьих и лисьих экскрементов. Особенно часто их обнаруживают у людей, которые занимаются земледелием или уходом за животными.

Очень часто токсокар путают с токсоплазмой, но это разные паразиты, хотя они также проникают к человеку от животных, уточняют специалисты.

Черви токсокары внутри человека не размножаются, однако могут негативно сказаться на здоровье человека. Это зависит от возраста червя, которым вы заразились. Молодая особь или даже личинка спокойно проходит по кишечнику, однако может легко мигрировать в другие органы, где начнет свое развитие.

Чаще всего она оседает в глазу, где легко поддается лечению антибиотиками. Взрослая особь куда опаснее. Червь уже не может выбраться из кишечника, из-за чего у человека возникает воспаление и лихорадка, которая может перерасти в пневмонию.

Если вовремя диагностировать заболевание, то его можно быстро вылечить, считают медики. Несмотря на то, что каждый пятый человек на Земле был заражен этими червями, о заболевании мало кто знает, потому что очень часто токсокара не вызывает никаких симптомов.

Токсокара под микроскопом

В рамках недавнего исследования ученые решили выяснить, как много людей имеют антитела к токсокарам. Оказалось, что каждый пятый человек планеты хотя бы раз был заражен.

В исследовании приняли участие 265 327 человек из разных стран мира. Как и предполагалось, чаще всего токсокары встречались у африканцев, реже — у жителей Восточного Средиземноморья.

Дети были больше подвержены заражению, чем взрослые, что объясняется слабым иммунитетом. В своей работе ученые также составили список факторов, влияющих на заражение токсокарой.

В список вошли: проживание в сельской местности, употребление некипяченой воды, земледельческие работы, а также тесный контакт с животными.