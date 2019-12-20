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Госфильмофонд и Минпросвещения вернут детям диафильмы СССР

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© А.Жирнов

© А.Жирнов

Советские диафильмы могут снова стать частью жизни школьников. Современные дети знакомы с пленками, которые при помощи специальных проекторов приглашали в удивительный мир самых разных историй, лишь по рассказам родителей. Сейчас Госфильмофонд и Министерство просвещения делают подборку этих картинок с подписями для учебных программ. Несколько старых сказок уже демонстрируют в поездах «Сапсан» и «Ласточка» в мобильном приложении.

«В этом году мы оформили права на диафильмы. Таких диафильмов насчитывается более трех тысяч, из них более тысячи фильмов — это сказки-рассказы и более двух тысяч — это диафильмы, которые связаны с образовательным процессом», — цитирует газета «Известия» слова генерального директора Госфильмофонда России Николая Малакова.

Маклаков также рассказал о завершающей стадии переговоров с Минпросвещения о выборе диафильмов для учебных программ. По его словам, для преподавания истории старые пленки, конечно, не годятся, но в физике, химии и «каких-то естественных науках» ничего не изменилось. Поэтому советские ленты способны помочь учителям нынешних школ на уроках.

Маклаков еще не знает, как будет выглядеть учебный процесс с применением старых лент, но диафильмы СССР уже решено реставрировать и озвучивать.

Сейчас советские диафильмы и проекторы для них можно купить в интернете, однако предложений не так много. Сеть делает возможным просмотр и без специального оборудования. Госфильмофонд организовал для этого тематический канал в YouTube, а Российская государственная детская библиотека опубликовала в открытом доступе приличный по размерам архив. Что-то можно найти и по частным сайтам энтузиастов. Современным детям это было бы действительно полезно.

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