Четыре триллиона рублей потратят на экологию в России до 2024 года

На экологические проекты в России до 2024 года будет выделено четыре триллиона рублей. Вложения государства составят 700 миллиардов. Остальные средства планируется привлечь из внебюджетных источников, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».

Представители власти, бизнеса и экспертных кругов подвели на пленарном заседании форума итоги уходящего и обсудили планы на будущий год. В нынешнем году предприниматели России выделили 27 миллиардов рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Всего на реализацию национального проекта «Экология» собрано около 500 миллиардов частных средств.

Одним из главных достижений 2019 года стало создание публично-правовой компании «Российский экологический оператор», отметил Дмитрий Кобылкин. Кроме того было ликвидировано 16 незаконных свалок и 17 экологически вредных объектов. В их числе — крупные свалки «Белое море», «Игумново» и «Черная дыра» в Нижегородской области. Министр подчеркнул, что рекультивация первых двух близится к завершению, а третью намерены обезопасить в 2020 году.

Россия поделена на 283 мусорные зоны, для большинства выбраны региональные операторы обращения с твердыми коммунальными отходами. Правда, в 36 зонах это произойдет лишь в следующем году. Сейчас главный вопрос — задолженность населения за вывоз мусора, заявил исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

«В начале года средняя собираемость была в районе 50%, сейчас подошла к 70%. Да, задолженность сократилась, но тем не менее по сравнению с другими поставщиками коммунальных услуг у нас большая задолженность, — цитирует газета «Известия» слова Губайдуллина.

Он отметил, что отрасль региональных операторов пережила голодный 2019 год. За этот период было получено только 27 миллиардов частных средств на создание инфраструктуры по обращению с отходами.

Владимир Путин назвал улучшение экологической ситуации в России и продвижение ценностей бережного отношения к природе важными общенациональными задачами. Глава государства призвал участников международного форума «Чистая страна» совершенствовать экологическую культуру.