Федор Емельяненко и бойцы FEDOR TEAM станут донорами костного мозга

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко не только сам решил стать донором костного мозга, но и сагитировал сделать это бойцов своего клуба. С просьбой о помощи больным детям и взрослым к спортсменам обратился Русфонд — одна из крупнейших благотворительных организаций России.

Как пишет NEWS.ru, в начале следующей недели биоматериал сдадут Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов. Все они войдут в регистр доноров костного мозга Русфонда.

Единая база доноров в России пока не существует, как и законодательство в данной сфере. Русфонд создает регистр с 2013 года. Он необходим, поскольку для успешной пересадки ДНК двух людей должны совпадать по определенному набору генов, и шанс найти «свою пару» крайне мал.

Костный мозг, находящийся внутри больших костей человеческого скелета, содержит стволовые клетки. Он отвечает за создание и обновление нашей крови. Лечение онкологического заболевания крови требует пересадки стволовых клеток, которые находятся в костном мозге. Ежегодно в подобной трансплантации в России нуждаются около четырех тысяч взрослых и одной тысячи детей.

Около двух месяцев назад Федор Емельяненко сообщил, когда завершит карьеру.