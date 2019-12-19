ОНФ не оставит без ответа ни один незаданный Владимиру Путину вопрос

Ни один вопрос регионального уровня, незаданный президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции 19 декабря и связанный с проблемами простых людей, не останется без внимания Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» (ОНФ). Об этом заявил руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов.

«Мы обязательно вникнем в суть и займемся их решением», — цитирует слова Кузнецова пресс-служба ОНФ.

Общероссийский народный фронт откликнулся на предложение журналистов, победивших в конкурсе «Правда и справедливость», и организовал площадки для просмотра и обсуждения пресс-конференции президента России и лидера движения Владимира Путина.

Мероприятия были организованы во всех регионах страны. Всего подготовили 548 площадок, большую часть из них — в библиотеках. Михаил Кузнецов смотрел пресс-конференцию президента России вместе с жителями и активистами ОНФ в центральной библиотеке Реутова. В ряде регионов на просмотрах присутствовали губернаторы, отметил глава исполкома движения.

«Это, мне кажется, может стать традицией, когда можно обменяться мнениями в неформальной атмосфере. Это хорошее начинание. Если все получится и отзывы будут хорошими, мы поймем, что это действительно востребовано, поможем увеличить количество площадок», — подчеркнул Кузнецов.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин поручил ОНФ уделить особое внимание внедрению экологических технологий в переработке мусора и информированию граждан о ходе реформы обращения с отходами. Михаил Кузнецов пообещал, что будет сделано все необходимое для защиты интересов простых людей во время столь глобальных изменений.

«Конечно, „мусорная реформа“ — это огромное системное преобразование, которое в перспективе должно сделать экологию нашей страны совсем другой. И для нас поручение президента является большой честью помочь и оказать содействие регионам в реализации этой реформы», — подчеркнул Кузнецов.

Вместе с жителями и активистами ОНФ в библиотеках за ходом пресс-конференции Владимира Путина следили губернаторы Рязанской, Курганской, Калининградской областей и временно исполняющие обязанности глав Еврейской автономной и Иркутской областей. К просмотрам присоединились 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Валентин Жуков и мать-героиня Татьяна Сорокина, имеющая двоих родных и 80 приемных детей.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) — общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина. Оно объединяет активных и неравнодушных жителей страны.

Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи движения — контроль исполнения указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств, повышение качества жизни и защита прав граждан.

Ранее «Ридус» рассказал о главных темах, которые были затронуты во время пресс-конференции Владимира Путина.