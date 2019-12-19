Учредители РУСАДА 24 декабря рассмотрят вопрос о несогласии с решением WADA

Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 24 декабря подготовят официальное уведомление о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении отечественного спорта. Общее собрание учредителей состоится в Олимпийском комитете России (ОКР).

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. До 30 декабря необходимо направить в адрес международного агентства официальное уведомление об этом. WADA, в свою очередь, передаст официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«На заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства рассматривались решение WADA по результатам заседания исполнительного комитета WADA 9 декабря 2019 года и вопрос об уведомлении WADA о согласии или несогласии с указанным решением. Паралимпийский комитет России ознакомился с принятыми рекомендациями наблюдательного совета РУСАДА общему собранию учредителей РУСАДА, одним из которых является ПКР. Паралимпийский комитет России проведет 24 декабря заседание исполкома ПКР с участием спортсменов и тренеров сборных команд России, где коллегиально обсудит рекомендации наблюдательного совета для принятия согласованного совместного решение перед участием в общем собрании учредителей РУСАДА 24 декабря в Олимпийском комитете России», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Паралимпийского комитета России.

Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за лишение статуса соответствия РУСАДА. В соответствии с данным решением в отношении российского спорта будут применены определенные санкции. В течение четырех лет Россия не сможет проводить и претендовать на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира, российские спортсмены не смогут выступать на этих соревнованиях с национальной символикой.

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе пресс-конференции назвал решение WADA в отношении российских спортсменов несправедливым и не соответствующим здравому смыслу и праву. Наказание не должно затрагивать «чистых» спортсменов, которых в стране подавляющее большинство. Глава государства напомнил, что действия всемирного агентства противоречат Олимпийской хартии.