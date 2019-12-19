Уголовное дело Александра Шестуна направлено в суд

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Его обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и других преступлениях. Надзорное ведомство настаивает на рассмотрении дела в судебной инстанции другого района Подмосковья.

«Сегодня в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна», — цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что уголовное дело должен был рассматривать Серпуховской городской суд. Но поскольку Шестун 15 лет руководил этим районом, существуют сомнения в объективности, непредвзятости и беспристрастности местного правосудия.

«В этой связи в Московский областной суд представлено ходатайство об изменении территориальной подсудности указанного уголовного дела и направлении его в другой районный суд Московской области», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Шестун являлся главой Серпуховского района с 2003 по 2018 годы. Следствие считает, что все это время он занимался незаконной коммерческой деятельностью через подставных лиц. Чиновник провел ряд крупных мошеннических сделок с муниципальной землей, продавая ее в десятки раз дешевле рыночной стоимости. В результате афер Шестун сколотил состояние, которое оценивается в миллиарды рублей.

Бывший глава Серпуховского района более года находится в следственном изоляторе. Свою вину он не признал и считает уголовное преследование политически мотивированным. Оно якобы связано с его намерением переизбраться на новый срок. Перед задержанием чиновник направил президенту России Владимиру Путину видеообращение, в котором пожаловался на давление и угрозы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже заявил, что ему «нечего сказать по этой теме».

Шестун несколько раз объявлял голодовки, хотел совершить самоубийство, направлялся в больницу и в психиатрическую клинику, а также обвенчался в СИЗО. Недавно Александра Шестуна осматривал специальный консилиум врачей, собранный ФСИН РФ. Его состояние признано «стабильным».