Путин: нацпроект «Здравоохранение» улучшит первичное звено медицины

По мнению президента России Владимира Путина, национальный проект «Здравоохранение» окажет положительное влияние на состояние первичного звена медицины страны.

Во второй части этого проекта тоже есть деньги на первичное звено. Надеюсь, что и в этом плане будет положительный результат, — сказал он.

Глава государства напомнил, что основная часть средств, предназначенных для реализации нацпроекта, идет на борьбу с онкологическими заболеваниями. Кроме того, утверждает Путин, уже есть неплохие результаты в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а еще существенно сократилась детская смертность.

«Вот по этому направлению нужно двигаться дальше», — заключил Путин в ходе большой пресс-конференции.