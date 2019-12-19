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Путин: нацпроект «Здравоохранение» улучшит первичное звено медицины

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По мнению президента России Владимира Путина, национальный проект «Здравоохранение» окажет положительное влияние на состояние первичного звена медицины страны.

Во второй части этого проекта тоже есть деньги на первичное звено. Надеюсь, что и в этом плане будет положительный результат, — сказал он.

Глава государства напомнил, что основная часть средств, предназначенных для реализации нацпроекта, идет на борьбу с онкологическими заболеваниями. Кроме того, утверждает Путин, уже есть неплохие результаты в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а еще существенно сократилась детская смертность.

«Вот по этому направлению нужно двигаться дальше», — заключил Путин в ходе большой пресс-конференции.

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