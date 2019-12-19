Почему черные кошки встречаются не так часто

Вы замечали, что черный окрас у кошек встречается не так часто, как, например, рыжий или пятнистый? Это связано не только с генетикой, но и с определенными социальными проблемами, уверены ученые.

Животные с черным или очень темным окрасом шерсти в природе называется меланистами. Среди них есть не только семейство кошачьих, но и птицы, насекомые, белки, лисы и еще много других зверей.

Авторы нового исследования решили выяснить, как черным кошкам живется в дикой природе. Известно, что черный окрас особенно часто встречается именно у лесных ночных животных, так как им легче маскироваться среди деревьев.

Маскировка — это хорошо, однако у кошек есть уникальная „маркировка“ — белые пятна на ушах, с помощью которых они общаются друг с другом. У черных кошек этого нет, поэтому нам стало интересно, как они выходят из этой ситуации, — сообщили ученые.

Белые пятнышки на ушах кошки могут прятать, но когда животное чем-то встревожено или напугано, то они демонстрируют их как сигнал опасности. Долгое время оставалось загадкой, как меланистам удается выживать, не имея такой особенности.

В ходе наблюдения за кошками ученые заметили несколько особенностей. Во-первых, белые пятна у кошек разного окраса чаще всего встречаются у обитателей закрытых местностей, например в густых лесах. Из-за обилия растительности белые пятна ярко выделяются, что служит определенным сигналом не только для кошек, но и для других животных.

Меланистам черный окрас помогает в охоте, так как ночью они способны незаметно подобраться к своей добыче. Но подавать сигналы опасности другим кошкам меланисты не могут.

Черных кошек в природе не может быть много еще и потому, что они не могут общаться с остальными. А для животных крайне важно коммуницировать, — считают исследователи.

Тем не менее черные кошки встречаются, так как могут получать сигналы от других кошачьих своего вида. Это помогает им выжить.