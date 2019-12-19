Армия России получила первую партию автоматов для стрельбы на суше и в воде

Первая партия автоматов АДС, предназначенных для эффективной стрельбы на суше и под водой, поступила на вооружение российской армии. О начале промышленного производства сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

«По двухсредному автомату АДС освоено производство. На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии автоматов по гособоронзаказу», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Автоматом АДС в первую очередь обеспечат подразделения специального назначения. Ранее российские боевые пловцы были вынуждены использовать два вида автоматического оружия: привычный «Калашников» и и АПС (автомат подводный специальный). Это снижало возможности бойца из-за большого веса вооружения.

Производитель отметил, что АДС был передан в подразделения на испытания несколько лет назад. Военные высказали свои замечания, которые стали основой для ряда доработок. Модернизация повысила удобство использования автомата.

АДС имеет меньшую длину по сравнению с традиционными автоматами из-за особой компоновки. При этом длина ствола осталась прежней, а балансировка стала лучше. Нет нужды складывать приклад, добавили в Ростехе.

При стрельбе в обычных условиях используются традиционные патроны калибра 5,45×39 миллиметров. Для подводного боя Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивного-охотничьего оружия разработало специальные боеприпасы ПСП и ПСП-УД тех же параметров. Это позволяет оснащать автоматы стандартными магазинами к АК-74 на 30 зарядов. АДС также имеет встроенный 40-миллиметровый гранатомет.

Недавно стало известно, что российский спецназ получит и новые бесшумные автоматы.